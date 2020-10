Violento schianto durante la notte: giovane in gravi condizioni

Valle di Maddaloni – Violento incidente stradale nella zona appena trascorsa nei pressi dei Ponti di Valle di Maddaloni.

Tre ragazzi sono rimasti feriti in modo molto serio e sono stati estratti dalla lamiere della Bmw sulla quale viaggiavano.

Da una prima ricostruzione dei fatti il conducente dell’auto, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, ha perso il controllo lungo la Strada Provinciale 335, finendo letteralmente contro la rotatoria, per poi ribaltarsi.

L’impatto è stato impressionante. Sul posto è stato necessario l’intervento, oltre dei medici del 118 anche di una squadra dei vigili del fuoco.

I feriti sono stati estratti dalle lamiere dell’auto, oramai ridotte ad un ammasso contorto di metallo.

Un 24enne è stato medicato sul posto mentre un 23enne è stato portato nell’ospedale Rummo a Benevento in gravi condizioni. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maddaloni indagano per ricostruire la dinamica dello schianto.