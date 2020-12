Trentola Ducenta – Drammatico incidente stradale, avvenuto intorno alle 19,30 di questa sera, in via Enrico De Nicola a Trentola Ducenta.

Il conducente di una Fiat Grande Punto nera, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un cancello.

A seguito dell’impatto l’auto si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione.

L’automobilista è rimasto quasi del tutto illeso, riportando solo qualche contusione. Nello schianto non stati coinvolti altri veicoli.

In fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente stradale.