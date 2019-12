Incidente sulla Telesina. Muore giovane carabiniere

Alvignano – La vittima del drammatico incidente di ieri sulla Statale Telesina è il giovane carabiniere Giuliano Ciampi.

Il militare originario di Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento, viaggiava a bordo della sua moto, quando per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è scontrato con un’auto.

Sarebbe deceduto all’impatto. Il 25enne era in servizio presso la compagnia di Roma Trionfale.

Sul posto sono giunti i soccorsi del personale medico del 118 di Piedimonte Matese ma per il carabiniere non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Caserta e Caianello.