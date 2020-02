Violento incidente frontale sulla Provinciale. 3 feriti

Chiuso il tratto di strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Il ferito più grave è stato condotto al pronto soccorso vicino

Teano – Violento incidente stradale lungo la Strada Provinciale 329, tratto di collegamento tra Teano e Caianello.

Da una prima ricostruzione dei fatti si è verificato un impatto frontale tra una Citroen xara ed una Toyota Yaris, avvenuto per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Nello schianto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, del posto, ed una donna. Sul luogo del sinistro è stato necessario l’intervento degli uomini dell’arma dei carabinieri, i medici del 118 e dei mezzi dei soccorsi.

Chiuso il tratto di strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Il ferito più grave è stato condotto al pronto soccorso vicino. In fase di chiarimento l’esatta dinamica dell’impatto.