Violento incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 7 gennaio intorno alle 21:30, lungo la Strada Statale 7 Appia.

Il sinistro è avvenuto in località Casamare, frazione di Sessa Aurunca. Dalle prime informazioni un giovane di 28 anni, originario di Gaeta, si è ribaltato con la sua Bmw lungo la carreggiata. Lo scontro sarebbe avvenuto tra due auto per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

La sua corsa è finita un fossato che costeggia il tratto stradale. Il giovane, soccorso dai medici, è stato trasferito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Sul posto sono intervenute anche le autorità locali per gli accertamenti del caso ed i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone. Forse alla base dell’incidente l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.