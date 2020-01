Si ribaltano con l’auto. Tre ragazzi salvati da un passante

Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Fortunatamente nessuno di loro versa in gravi condizioni

Sessa Aurunca / Mondragone – Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica nella frazione di Carano a Sessa Aurunca.

Da una prima ricostruzione dei fatti l’auto sulla quale viaggiavano 3 ragazzi, per cause in via di accertamento, è finita fuori strada per poi ribaltarsi.

E’ stato un automobilista di passaggio ad accorgersi di quanto era accaduto e a far scattare la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. Grazie al loro intervento è stato possibile estrarre i tre giovani dall’abitacolo dell’auto.

Sono tutti ricoverati all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, e si tratta di un 19enne di Sessa Aurunca, e due 18enne di Mondragone.

Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Fortunatamente nessuno di loro versa in gravi condizioni.