Schianto in centro. Donna ricoverata in gravi condizioni

Sessa Aurunca – La scorsa settimana si è verificato un violento incidente stradale nel comune di Sessa Aurunca, non molto distante dalla Strada Provinciale 14.

Due auto, per cause e dinamiche in fase di chiarimento si sono scontrate, ed una donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita.

Ora si trova ricoverata in prognosi riservata in ospedale. Nell’altra auto viaggiava un imprenditore di Roccamonfina.

Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto ed eventuali responsabilità.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro come prevede la prassi in casi come questi.