Incidente drammatico nel comune di Sessa Aurunca. L’imprenditore agricolo Gerardo Cimmino, 63 anni, è rimasto ucciso a seguito di un incidente sul lavoro.

Da una prima ricostruzione dei fatti sarebbe rimasto schiacciato dal suo trattore mentre stava coltivando un terreno nei pressi di San Castrese.

Per cause e dinamiche in corso di accertamento il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato travolgendo ed uccidendo l’imprenditore agricolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ed i militari dell’arma dei carabinieri della stazione di Sessa.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In segno di lutto diverse cooperative agricole del territorio hanno fermato le loro attività.