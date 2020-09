Violento incidente auto scooter a San Felice: grave un ragazzo

San Felice a Cancello – Grave incidente questa nella mattinata di oggi nella frazione Botteghino, a San Felice a Cancello.

Un violento schianto tra un’auto ed uno scooter lungo Via Napoli, avvenuto per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Purtroppo è rimasto ferito in modo molto serio un giovane ragazzo, in sella allo scooter, il quale è stato ricoverato in condizioni gravi presso l’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”.

Ferito, in modo meno grave, il conducente dell’auto, soccorso anche lui dai medici.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione, i vigili urbani ed i medici del 118. In fase di chiarimento la dinamica.