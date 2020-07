Auto si ribalta e si schianta contro un muro. 4 giovani feriti

Santa Maria Capua Vetere – Durante la notte appena trascorsa un’auto si è ribaltata a seguito dello schianto contro un muro di cinta di un’abitazione.

L’incidente è avvenuta in via Napoli nel comune di Santa Maria Capua Vetere. A bordo della Fiat 500 c’erano 4 diciannovenni sammaritani, tre ragazzi e una ragazza.

Per cause e dinamiche in fase di chiarimento il conducente ha perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa contro un muro di cinta, per poi ribaltarsi.

Uno dei giovani è poi uscito dal finestrino andato in frantumi, mentre gli altri sono rimasti, inizialmente, bloccati nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i medici del 118 ed i vigili del fuoco. Sono stati tutti condotti in ospedale con fratture e lesioni.