Violento incidente a S. M. Capua. V. Auto si ribalta, donna ferita

Santa Maria Capua Vetere – Violento incidente intorno alle 20,00 di questa sera in via Fardella a Santa Maria Capua Vetere.

Una Lancia Y di colore grigio condotta da una donna, per cause e dinamiche in fase di accertamento, si è ribaltata lungo la carreggiata. In base ad alcune testimonianze avrebbe urtato un’auto in sosta.

La conducente è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti i quali hanno allertato i sanitari del 118.

Pesanti i danni all’auto, ma fortunatamente la donna non ha riportato gravi conseguenze nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei soccorsi tra i quali il 118 e gli agenti del commissariato di polizia.