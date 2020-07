Muoiono padre e figlia di 13 anni in un drammatico incidente. Lutto nel Casertano

Lo scontro è stato frontale e non ha lasciato scampo ai due occupanti dello scooter

Marcianise / Sant’Angelo di Gatteo – Un drammatico incidente ha spezzato la vita di un uomo e di sua figlia.

Si tratta di Donato Farro, 44 anni, e la figlia Elisa, 13 anni, i quali hanno perso la vita nel terribile incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri in Romagna nel territorio di Sant’Angelo di Gatteo, in via Rigossa.

Da una prima ricostruzione dei fatti i due stavano ritornando dal mare quando, per circostanze ancora da chiarire, è avvenuto lo scontro tra il loro scooter ed un mezzo pesante.

Lo scontro è stato frontale e non ha lasciato scampo ai due occupanti dello scooter. Entrambi hanno perso la vita, l’uomo era originario di Marcianise ma in servizio in Aeronautica nella zona.