Violento incidente sull’Appia: 4 feriti in ospedale

San Tammaro – Violento incidente stradale nella serata di ieri lungo l’Appia nel tratto del comune di San Tammaro.

Da una prima ricostruzione della dinamica due vetture, un’Alfa Romeo Giulietta ed una Ford Fiesta, si sono scontrate nei pressi del maxistore Made in China, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Molto probabilmente alla base dell’impatto una mancata precedenza. Il bilancio è pensate, quattro persone rimaste contuse e trasportate dal 118 all’ospedale di Caserta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi.