Perde il controllo e si schianta contro le auto in sosta: violenta carambola a San Prisco

San Prisco – Brutto incidente stradale questa mattina presto intorno alle 6,00 in via Madonna delle Grazie nel comune di San Prisco.

Da una prima ricostruzione dei fatti una Fiat Bravo, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è schiantata contro 3 auto in sosta.

L’uomo al volante ha perso il controllo, forse per la forte velocità, urtando prima il marciapiede, poi le 3 auto parcheggiate, per poi terminare la sua corsa contro il portone di un’abitazione.

Sul posto sono intervenute le autorità le quali hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Il conducente si sarebbe dato alla fuga.