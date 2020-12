Auto si schianta fuori strada: impressionante incidente nel Casertano

Fortunatamente le condizioni del conducente non sono state giudicate gravi dai medici

San Nicola La Strada – Impressionante incidente stradale avvenuto nei pressi della rotonda di San Nicola la Strada, nel pomeriggio di oggi.

Un giovane alla guida di una Fiat Panda azzurra, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, ha perso il controllo dell’auto, andando a schiantarsi fuori strada.

Sul posto è giunta una pattuglia della guardia di Finanza ed un’ambulanza del 118. Il giovane alla guida è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi dai medici. Forse alla base dello schianto l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.