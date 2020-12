Spaventoso incidente nel Casertano: auto precipita nel fossato e si ribalta. FOTO

Dopo aver aiutato la giovane donna ad uscire dall’automobile, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo

San Marco Evangelista – Questa mattina intorno alle ore 09:00 è stato necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del fuoco di Caserta.

Una squadra proveniente dal locale Distaccamento di Marcianise ed una proveniente dalla sede centrale del Comando sono intervenute in via A. Rampi (zona mercato) nel comune di San Marco Evangelista per un incidente stradale con un’autovettura coinvolta.

I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno dovuto soccorrere una ragazza che, sbandando con l’auto per cause ancora da accertare, finiva ribaltandosi nel fossato adiacente la strada.

Dopo aver aiutato la giovane donna ad uscire dall’automobile, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per il successivo recupero.