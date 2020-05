Tragico incidente. Auto con 2 fidanzati finisce contro muro

Rocca D’Evandro – E’ di due feriti, uno in codice rosso, il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto questa notte a Rocca d’Evandro.

Da una prima ricostruzione dei fatti l’auto sulla quale viaggiavano due giovani, un 29enne e la sua fidanzata 20enne, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo contro un muro.

L’impatto è stato violentissimo, la vettura è andata quasi completamente distrutta. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza, in elisoccorso, a Roma.

La 20enne, invece, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I carabinieri di Rocca d’Evandro stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’impatto.