Auto finisce fuori strada sulla Provinciale a Sessa: conducente miracolato

Fortunatamente il conducente è uscito quasi illeso dall'abitacolo dell'auto. Per lui solo qualche contusione

Grave incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, lungo la Strada Provinciale 14 che collega Sessa Aurunca a Roccamonfina.

Una Citroen Crosser, condotta da un 52enne del posto, è finita fuori strada ribaltandosi per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere il conducente dell’auto. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13.

Fortunatamente il conducente è uscito quasi illeso dall’abitacolo dell’auto. Per lui solo qualche contusione.

Sulle cause dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del comando di polizia locale.