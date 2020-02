Aversa, drammatico incidente sulla Provinciale. Grave conducente. FOTO

Aversa / Casaluce – Grave incidente stradale lungo la Provinciale 335 poco dopo l’uscita Frignano Casaluce in direzione Caserta.

Dalle prime informazioni si è verificato un violento tamponamento tra una Lancia Y ed una Ford Fiesta, per cause e dinamica in fase di chiarimento.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Lancia il quale ha violentemente impattato con la testa contro parabrezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e due ambulanze del 118.

Il ferito più grave è stato trasportato al pronto soccorso con un probabile trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è totalmente andato in tilt a causa dei veicoli fermi sulla carreggiata. Al momento si registra circa un chilometro di coda.