Auto contro il guard rail. Incidente sulla Provinciale tra Teverola e Casaluce

Non sembrerebbero coinvolti altri veicoli nello schianto. Alla guida dell'auto un uomo il quale è rimasto ferito

Teverola / Casaluce – Violento incidente stradale intorno alle 17,00 di oggi pomeriggio lungo la Provinciale 335 tra i comuni di Teverola e Casaluce.

Dalle prime informazioni ricevute una vettura si sarebbe schiantata contro il guard rail, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Il sinistro è avvenuto in direzione Aversa, poco prima dello svincolo per la Nola Villa Literno.

Non sembrerebbero coinvolti altri veicoli nello schianto. Alla guida dell’auto un uomo il quale è rimasto ferito, fortunatamente non sembrerebbe in gravi condizioni.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei soccorsi per rimuovere il mezzo incidentato e prestare le prime cure al conducente.