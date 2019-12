Violento incidente sulla Provinciale tra Aversa e Lusciano. 2 feriti

Lusciano / Parete – Grave incidente stradale avvenuto intorno alle 17,00 di oggi pomeriggio sulla Provinciale 335 poco dopo l’uscita Aversa Sud – Lusciano.

Dalle primissime informazioni ricevute due vetture si sono scontrate per cause e dinamiche in fase di chiarimento, a poche decine di metri dal bivio per Lago Patria e Melito.

Al momento sarebbero almeno due i feriti accertati, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa.

A causa dei veicoli fermi lungo la carreggiata il traffico è quasi totalmente bloccato con circa 3 chilometri di coda. In questo momento sono in corso le operazioni dei mezzi di soccorso, tra i quali una unità dei vigili del fuoco. Seguiranno eventuali aggiornamenti sull’incidente.