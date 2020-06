Auto si ribalta sulla Provinciale tra Teverola e Gricignano

Gricignano d’Aversa – Intorno ora di pranzo si è verificato un violento incidente stradale lungo la Provinciale 335 nel tratto del comune di Gricignano d’Aversa.

Da una prima ricostruzione dei fatti, una Lancia Y guidata da un ragazzo, per motivi e dinamiche in fase di chiarimento, si è ribaltata lungo la carreggiata in direzione Aversa, a pochi metri dell’uscita di Gricignano.

Nello schianto non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Fortunatamente per il conducente non ci sono state gravi conseguenze, ma è stato ugualmente necessario il trasporto al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta, oltre ai mezzi di soccorso, anche una pattuglia dell’arma dei carabinieri della compagnia di Marcianise.