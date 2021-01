Violento incidente stradale questa mattina, intorno alle 7,00, in via Caso nella cittadina di Piedimonte Matese.

Un uomo era alla guida della propria auto, quando si è schiantato contro un camion parcheggiato lungo il margine della strada.

Il conducente, un 40enne, si stava recando a lavoro, ma per cause e dinamiche in fase di chiarimento, ha impattato contro il grosso camion fermo.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri, della polizia municipale e dei medici del 118.

L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente non versa in gravi condizioni. Avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica.