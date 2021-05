Incidente sulla Nola Villa Literno. Salgono a due le vittime

L’incidente è avventuro al chilometro 6, fra gli svincoli di Frignano e Casal di Principe, in direzione Villa Literno

Salgono a due le vittime del terribile incidente avvenuto ieri mattina lungo la Statale Nola-Villa Literno, nel Casertano.

Da una prima ricostruzione dei fatti un camion avrebbe travolto un furgone per poi prendere fuoco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Aversa e Marcianise.

Una vittima è stata trovata nella scarpata che costeggia la carreggiata, mentre la seconda vittima è deceduta in ospedale. Un terzo uomo è ricoverato presso l’ospedale di Aversa con lievi ferite.

L’incidente è avventuro al chilometro 6, fra gli svincoli di Frignano e Casal di Principe, in direzione Villa Literno. Due persone viaggiavano a bordo di un Fiat Ducato, l’altro in un camion per il trasporto di materiale edile. Sul posto anche un elicottero della polizia, i carabinieri e diverse ambulanze del 118.