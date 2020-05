Moto prende fuoco dopo lo schianto. Dramma sfiorato a Maddaloni

Maddaloni – Violento incidente intorno ora di pranzo lungo via Appia nel comune di Maddaloni, proprio nei pressi della caserma dei carabinieri.

Da una prima ricostruzione dei fatti una moto si è scontrata frontalmente con una Peugeot, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, forse per una mancata precedenza

L’impatto è stato molto violento tanto che il motoveicolo è stato distrutto dalle fiamme, a causa delle fuoriuscita di carburante dal serbatoio.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma dei Carabinieri, i Polizia Municipale ed un’ambulanza del 118.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto nessuno è rimasto ferito in modo grave. Il conducente della moto, rimasto contuso, è stato trasportato al vicini pronto soccorso.