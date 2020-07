Guido muore a 37 anni dopo lo schianto in vespa

Villa di Briano – Ancora un incidente mortale sulle strade del Casertano, questa volta nel comune di Villa di Briano.

Il 37enne Guido M., residente in città è deceduto dopo il drammatico schianto lungo via Vicinale Conte, nella serata di ieri.

Da una prima ricostruzione l’uomo stava viaggiando a bordo della sua Vespa quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto.

Sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio ad allertare i soccorsi del 118 e le autorità. Dopo l’arrivo al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno è deceduto.

Ora gli uomini dell’arma dei carabinieri di Aversa hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.