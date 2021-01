Incidente mortale sulla Variante a San Prisco: muore avvocato nello schianto

San Prisco – Il bilancio del drammatico incidente avvenuto intorno alle 20,00 di ieri lungo la Variante Anas all’altezza di San Prisco è di un morto e tre feriti.

Per cause e dinamiche in fase di chiarimento tre vetture, una Hyundai I20, una Citroën C3 ed una Fiat Panda, si sono scontrate causando la morte del 59enne Gerlando Lo Presti, avvocato di San Prisco alla guida della Panda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed i medici del 118. Avviati tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

La notizia della morte dell’avvocato Gerardo lo Presti si è rapidamente diffusa, gettando nello sconforto parenti, amici e colleghi.

Ecco il messaggio dell’associazione avvocati in Caserta pubblicato dal legale Alberto Martucci: “Desta sgomento la notizia della morte improvvisa e prematura dell’amico e collega Avv. Gerlando Lo Presi. L’associazione Avvocati di Caserta e tutti i colleghi del Foro esprimono il loro più sincero cordoglio e formulano le più sentiti condoglianze ai familiari”.