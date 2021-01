Drammatico incidente mortale nella serata tra sabato e domenica, lungo strada statale 87, al confine tra Marcianise e Caivano.

Due vetture si sono scontrate, una Fiat Punto grigia ed una Lancia Musa, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Lo schianto è stato frontale. Nell’incidente è morto L. C., 47 anni di San Marco Evangelista ha perso la vita nell’impatto.

Ferita anche la moglie e due figli piccoli che si trovavano in auto con lui. Sulla dinamica indagano i carabinieri della Tenenza di Caivano.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigli del Fuoco ed i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Frattamaggiore.