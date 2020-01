Incidente mortale sulla Telesina. Morto 46enne

Benevento – Incidente mortale sulla Statale Telesina 372, tra Paupisi e Solopaca, in direzione Caianello.

Il bilancio è di un morto, un 46enne di Benevento. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Uno, quando per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è scontrato contro un camion, morendo sul colpo.

L’impatto è stato impressionante e l’auto è andata completamente distrutta nello schianto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, la polizia stradale ed i vigili del fuoco.

Quando sono arrivati sul luogo del sinistro i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La strada è provvisoriamente chiusa al transito in direzione Caianello. La circolazione è deviata sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria a Paupisi per i veicoli provenienti da Napoli, mentre con uscita obbligatoria a Solopaca per quelli provenienti da Benevento.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.