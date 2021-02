Incidente mortale su Viale Carlo III. Muore 45enne in moto

Il traffico è rimasto bloccato alcune ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto di strada

Un uomo di 45 anni, G. C., originario del comune di Orta di Atella è morto a San Nicola la Strada a seguito di un incidente stradale.

Dai primi rilievi svolti dalla polizia municipale di San Nicola La Strada l’uomo in sella alla sua moto si è scontrato con un camion per cause e dinamiche in corso di chiarimento.

Il drammatico incidente è poco prima delle 13. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia locale di San Nicola.

Il traffico è rimasto bloccato alcune ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto di strada. Molti i disagi alla circolazione stradale nell’ora di punta.