Sbanda e finisce fuori strada: muore conducente

San Marco Evangelista – Nella serata di ieri si è verificato un drammatico incidente stradale in via Cupa Quaranta, in una zona di campagna.

Il 77enne, A. M., alla guida della sua Opel Corsa, per cause e dinamiche in fase di chiarimento è finito fuori strada e sarebbe morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20,00 di sera. Molto probabilmente, a provocare l’incidente e la morte dell’uomo, è stato un malore improvviso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 i quali hanno certificato il decesso, e gli uomini dell’arma dei carabinieri per gli accertamenti del caso.