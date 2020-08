Danilo muore a 35 anni: fatale lo schianto in auto a Presenzano

I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ai carabinieri spetta il compito di stabilire le cause dello schianto

Presenzano – Danilo Riccio, un 35enne originario di Cassino e residente a Piedimonte San Germano è deceduto questa mattina a seguito di un incidente.

Era a bordo della sua BMW, quando, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è schiantato violentemente contro il guardrail, finendo in un terreno adiacente

L’incidente si è verificato questa mattina alle 6 sulla Strada Statale Casilina al km 165 +700 nel Comune di Presenzano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano. Le squadre VVF hanno dovuto estrarre dalle lamiere l’uomo con cesoie idrauliche ed altri apparati specifici per questo tipo di intervento.

I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ai carabinieri spetta il compito di stabilire le cause dello schianto.