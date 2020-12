Incidente mortale sulla Nola Villa Literno: un morto ed un ferito

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini dell'arma dei carabinieri di Casal di Principe per gli accertamenti del caso

Villa Literno – Gravissimo incidente stradale nella serata di ieri lungo la Strada Statale 7 Bis, Nola Villa Literno, all’altezza del comune liternese.

Da una prima ricostruzione dei fatti una vettura con a bordo due stranieri, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, ha violentemente impattato contro il guard rail, nella corsia di sorpasso.

Subito dopo lo schianto il veicolo ha preso fuoco. Il conducente è deceduto, mentre il passeggero è rimasto ferito in modo non grave.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini dell’arma dei carabinieri di Casal di Principe per gli accertamenti del caso.

Molto probabilmente una delle cause dell’incidente potrebbe essere l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.