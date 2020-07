Scooter contro il muro. Gerard muore a 29 anni

Marzano Appio – Drammatico incidente stradale avvenuto durante la notte appena trascorsa lungo la Provinciale 90 nel comune di Marzano Appio.

Gerard De Fusco, 29enne operaio del posto, ha perso la vita nel violento schianto. Sarebbe deceduto sul colpo.

Da una prima ricostruzione dei fatti il giovane era in sella la suo scooter, quando per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è schiantato contro un muro.

Il violento impatto lo avrebbe sbalzato dal mezzo, causando il decesso. Sul posto sono giunti gli uomini dell’arma dei carabinieri di Marzano Appio e di Roccamonfina.

Intanto la notizia si è rapidamente diffusa in paese gettando nello sconforto parenti ed amici. Tantissimi i messaggi di dolore pubblicati in rete.

Come da prassi la salma del giovane è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta in attesa dell’esame autoptico.