Scooter contro auto, due morti. Tragedia sulla nazionale a Maddaloni

Incidente mortale sulla SP 335 ex statale 265 dei Ponti della Valle in via Forche Caudine, all’incrocio con via Starza Lunga, poco dopo le ore 20,00 di ieri sera.

Da una prima ricostruzione dei fatti uno scooter che proveniva da Santa Maria a Vico ha impattato contro una Citroen Picasso.

Un uomo è morto sul colpo, mentre il secondo è stato trasportato all’ospedale di Caserta ma è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Alla guida della vettura una donna di Cervino, la quale avrebbe riportato qualche contusione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Maddaloni.

I due giovani deceduti sono originari di San Felice a Cancello.