Ancora un incidente mortale a Giugliano. Muore un uomo

Giugliano in Campania – Ancora un incidente mortale nella città di Giugliano a poche ore dalla morte della ragazza di soli 22 anni, nella serata di ieri.

Intorno ora di pranzo è avvenuto uno schianto tra un’auto ed uno scooter a Licola in via Staffetta, all’incrocio con via Ripuaria.

I due veicoli sono entrati in collisione, forse per una mancata precedenza. L’uomo in sella allo scooter è deceduto a seguito dell’impatto.

Si tratta di un 45enne del posto. Sul luogo della tragedia sono giunti i medici del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica.