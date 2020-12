Lievemente ferito anche il conducente dell'auto, sotto choc per l'incidente

Incidente mortale sulla Domiziana: muore giovane in sella ad uno scooter

Mondragone – Intorno alle 19,00 di questa sera è avvenuto un incidente mortale lungo Via Domiziana all’altezza del parco acquatico Ditellandia.

Da una prima ricostruzione dei fatti un’auto ed uno scooter si sono scontrati per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Il giovane in sella allo scooter, di origine straniera, sarebbe deceduto sul colpo. L’impatto è stato talmente violento da scaraventare il corpo oltre la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 i quali hanno constatato il decesso, i vigili del fuoco di Mondragone ed i militari dell’arma dei carabinieri per gli accertamenti del caso.

Lievemente ferito anche il conducente dell’auto, sotto choc per l’incidente.