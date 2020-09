Incidente mortale sulla Casilina: muore 40enne dopo lo schianto in moto

Pignataro Maggiore – Incidente mortale questa mattina intorno alle 10,00 lungo la Strada Statale 6 Casilina nel comune di Pignataro Maggiore.

Da una prima ricostruzione dei fatti un uomo in sella alla sua moto si è schiantato contro un muro per cause e dinamiche in corso di accertamento.

La vittima è Gianluigi Vitaletti, 43 anni, originario di Piedimonte Matese, deceduto poco dopo essere stato condotto in ospedale dai medici del 118.

Ora sulla dinamica esatta dello schianto indagano i carabinieri della locale stazione di Pignataro Maggiore, non sembrerebbero coinvolti altri veicoli nello schianto.