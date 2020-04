Tragedia in autostrada. Muore militare casertano di 33 anni

Sono in corso le indagini della Polizia Stradale per verificare se nell’impatto siano rimasti coinvolti altri veicoli

Maddaloni – Tragedia, questa mattina presto, intorno alle 5,20, lungo l’A2 del Mediterraneo.

Un’automobile, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è improvvisamente ribaltata tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in direzione sud.

A perdere la vita un militare di 33 anni di Maddaloni, Lorenzo Tramontano, che si stava recando alla caserma di Persano.

Secondo una prima ricostruzione il veicolo avrebbe tamponato un camion. Sul posto sono giunti anche i tecnici dell’Anas, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso del conducente.