Incidente mortale ad Aversa. Muore una donna. FOTO

Aversa – Drammatico incidente mortale intorno alle 14,00 di oggi lungo Viale Europa nella città di Aversa.

Da una prima ricostruzione dei fatti si sono scontrate due auto, una Fiat Multipla ed una Fiat Grande Punto, avvenuto per cause e dinamiche in fase di chiarimento. Sembrerebbe che una delle due auto fosse in sosta.

Una carambola devastante, terminata contro il muretto di un’attività commerciale. Nello schianto una donna Liliye K., 38 anni di nazionalità ucraina, ma residente da molti anni ad Aversa, ha perso la vita, travolta, dalle prime informazioni, mentre si trovava a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma dei carabinieri di Aversa, la polizia Municipale e due ambulanze del 118. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Molto probabilmente un fattore determinate è da ricondurre alla elevata velocità.