Incidente mortale a San Felice a Cancello, muore motociclista di 43 anni

Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto

Ancora una tragedia sulle strade del Casertano. Poco dopo le 7,00, in via Napoli a Cancello Scalo si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una moto ed un’auto.

Da una prima ricostruzione dei fatti un motociclista di 40 anni transitava in direzione Gaudello quando per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con una Fiat 600.

Purtroppo per G. C. 43 anni non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le autorità ed i medici del 118, ma il 43enne a causa del violento impatto sarebbe morto sul colpo.

L’uomo, residente nella frazione San Marco di Santa Maria a Vico, da qualche anno, originario di Acerra lascia moglie e due figli piccoli.

