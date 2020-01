Scontro tra treni della Metro. 5 persone al pronto soccorso

A causa dell'incidente stanno subendo forti rallentamenti anche le corse in partenza dalla metropolitana di Aversa in direzione Napoli

Napoli – Intorno alle 7,00 di questa mattina si è verificato un incidente tra due treni della metropolitana di Napoli.

Precisamente lo scontro si è verificato alla stazione di Piscinola tra due treni della Metro 1 di Napoli, un convoglio in arrivo da Chiaiano e l’altro in uscita dal deposito.

Sono complessivamente cinque le persone che sono state trasportate in ospedale in seguito allo scontro. Tre sono i feriti tra il personale Anm: due macchinisti ed una donna, vice macchinista.

Tra i passeggeri sono dieci i feriti, tutti refertati per lievi contusioni ed escoriazioni e soccorsi per il forte stato di choc.

Altri sette passeggeri sono stati medicati sul posto per escoriazioni e soccorsi per lo choc. A causa dell’incidente stanno subendo forti rallentamenti anche le corse in partenza dalla metropolitana di Aversa in direzione Napoli.