Violento incidente frontale: due feriti trasportati in ospedale

Marcianise – Grave incidente stradale in via Lucania nel comune di Marcianise, intorno alle 17,00 di oggi pomeriggio.

Da una prima ricostruzione dei fatti due auto, una Toyota iQ ed una Citroen C1, si sono scontrate in modo frontale per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Sul posto è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia municipale, i medici del 118 e due carroattrezzi per la rimozione dei veicoli dalla carreggiata.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti nello schianto ed è stato necessari il trasporto in ospedale, ma non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Per consentire le operazioni dei soccorsi è stato necessario chiudere la strada al traffico.