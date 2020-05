Auto si schianta contro un muro. Drammatico incidente sulla Provinciale a Maddaloni

Nell'incidente non sarebbero state coinvolte altre auto. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto

Maddaloni – Violentissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 15,00 sulla Provinciale 335 che da Maddaloni conduce a Valle di Maddaloni.

Da una prima ricostruzione dei fatti, una vettura con a bordo due giovani, per cause e dinamiche in fase di chiarimento si è schiantata contro un muro per poi ribaltarsi lungo la carreggiata.

Sul posto, allertati da alcuni automobilisti, i quali hanno provato a prestare i primi soccorsi, sono giunti gli uomini dell’arma dei carabinieri, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118.

I due ragazzi sono stati estratti dalle lamiere contorte dell’auto e portati al vicino pronto soccorso. Le loro condizioni sono molto serie.

Nell’incidente non sarebbero state coinvolte altre auto. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.