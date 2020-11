Antonio muore a 16 anni in un drammatico incidente: indagano i carabinieri

Limatola – Incidente mortale nella serata di ieri nel comune di Limatola, nel Beneventano, al confine con la Provincia di Caserta.

Antonio, ragazzo di soli 16 anni, ha persona la vita. Da una prima ricostruzione della dinamica era a bordo di una Mini Cooper, la quale, per cause e dinamiche in fase di chiarimento è finita contro un muro in cemento armato per poi ribaltarsi.

L’impatto è stato violentissimo ed il 16enne è morto sul colpo. Lo schianto è avvenuto in via San Rocco nei pressi della casa comunale.

Gli altri due occupanti dell’auto, uno di Limatola e l’altro di Sant’Agata dei Goti sono rimasti lievemente feriti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 16enne, i vigili urbani, i carabinieri ed i vigili del fuoco di Telese Terme.

La salma del ragazzo è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta dove, molto probabilmente, verrà sottoposta ad autopsia.

Sull’incidente indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri. Il conducente potrebbe essere indagato per omicidio stradale.