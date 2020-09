Giandomenico morto a 25 anni nel drammatico incidente: lutto nel Casertano

Nei prossimi giorni la salva verrà sottoposta ad esame autoptico come previsto in questi casi e restituita ai familiari per l'ultimo saluto

Santa Maria a Vico – La vittima del drammatico incidente avvenuto sulla provinciale 11 tra Lugana e Sirmione nel bresciano è il 25enne Giandomenico Piscitelli, della frazione Rosciano.

Il giovane era alla guida della sua Lancia Ypsilon, quando per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è schiantato contro un camion che viaggiava nella corsia opposta di marcia.

L’impatto è risultato fatale ed il 25enne non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, la Polizia Stradale e gli uomini dei Vigili del Fuoco.

La città di Santa Maria a Vico è sotto choc per questa tragedia. Giandomenico viene ricordato da tutti come un bravo ragazzo, amico di tutti e sempre disponibile.

Nei prossimi giorni la salva verrà sottoposta ad esame autoptico come previsto in questi casi e restituita ai familiari per l’ultimo saluto.