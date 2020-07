28enne in gravi condizioni dopo lo schianto in moto

Santa Maria Capua Vetere – Grave incidente stradale sulla Flacca, di ritorno da Gaeta, avvenuto nella giornata di ieri.

Da una prima ricostruzione dei fatti un 28enne di Santa Maria Capua Vetere, P.C., in sella alla sua moto, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è scontrato con una Fiat Punto guidata da un uomo residente in zona.

L’impatto è stato violentissimo ed il giovane è stato letteralmente catapultato giù dalla moto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le autorità locali. Il centaura ha riportato le conseguenze peggiori ed è stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono molto serie.