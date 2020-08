Auto si schianta contro un albero sulla Casilina: ferite 2 donne

Tora e Piccilli – Violento incidente stradale nella serata di ieri lungo la statale Casilina, nel tratto del comune di Tora e Piccilli.

Da una prima ricostruzione della dinamica, una Lancia Y vecchio modello, guidata da una giovane ragazza, si è schiantata contro un albero per cause in corso di accertamento, forse per una distrazione o per un ostacolo sulla strada.

A bordo c’era un’altra donna. Lo schianto è stato molto violento ed entrambe sono rimaste ferite e sono state soccorse dai medici del 118 e dagli uomini dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sessa Aurunca per gli accertamenti del caso. Fortunatamente nessuna delle due donne ha riportato gravi conseguenze.