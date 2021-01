Violento incidente stradale nella serata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Caserta, in direzione della Nazionale Appia.

Un giovane alla guida della sua auto, per cause e dinamiche in fase di chiarimento si è ribaltato lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ed i carabinieri di Caserta i quali hanno soccorso il giovane, miracolosamente illeso.

In via precauzionale è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale civile. Fortunatamente per lui solo qualche contusione ed un grosso spavento.