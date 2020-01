Drammatico incidente sulla Statale. Auto si ribalta. 2 feriti

Caserta – Violento incidente stradale intorno alle 17,30 di oggi all’uscita Tredici-San Clemente della Variante.

Dalle prime informazioni due vetture, una Peugeot ed una Fiat Grande Punto, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento, forse per una mancata precedenza.

L’impatto è stato molto violento, tanto da causare il ribaltamento di una delle due auto, la quale è finita sotto sopra sulla carreggiata, mentre l’altra si è schiantata contro un palo della segnaletica stradale.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei medici del 118 per soccorrere due feriti. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze.